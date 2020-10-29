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Беременность

«Знаешь, Сережа, не зли меня»: Шульженко угрожает Тарзану 

Слово и Дело 31 минуту назад
Поклонники Наташи Королевой и ее мужа Тарзана (настоящее имя Сергей Глушко. — Прим. ред.) обсуждают необычную выходку Анастасии Шульженко. Молодая любовница стриптизера записала видеообращение к экс-возлюбленному и пригрозила открыть все подробности секс-скандала, которые еще неизвестны общественности. Что стало поводом для записи угрожающего видео, актриса не уточнила.
В ролике Анастасия Шульженко утверждает, что всячески пытается забыть роман со стриптизером, но он постоянно ей о себе напоминает и провоцирует на эмоции. Актриса попросила Тарзана остановиться и перестать все превращать в абсурд.

"Знаешь, Сережа, не зли меня. Или ты правда хочешь, чтобы я рассказала вообще все? Все, на чем строились наши отношения? Ну я далека от той мысли, что это необходимо в информационном пространстве. Не зли меня, пожалуйста",

— заявила Анастасия Шульженко.
Слухи о том, что Тарзан изменил Королевой, появились в Сети несколько месяцев назад. Сначала Тарзан отрицал этот факт, но когда его любовница опубликовала в Сети пикантное видео, признал вину и записал ролик, в котором оскорбил Анастасию Шульженко и заявил, что сам стал жертвой молодой любовницы. После секс-скандала Наташа Королева уехала на гастроли без Тарзана и презентовала новую песню об измене "Красная помада".
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Звёзды , Видео , Анастасия Шульженко , Наташа Королева , Сергей Глушко
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