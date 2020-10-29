«Не играли наш спектакль и не виделись с Верой Валентиновной с февраля 2019 года! – написала хозяйка блога. - Все также бодра и полна энергии!».
Как же её изменила пластика, была Алентова, а стала Моя любимая актриса.
Да, узнать Алентову просто невозможно. Я вообще, пока не прочитала фамилию, даже не поняла кто это.
О боже. Алентова просто жесть, зачем себя так уродовать? Достойно надо старость принимать.
На себя не похожа, ох уж эти операции. Если бы не написали, я бы не узнала Алентову... Печально.
Правда в том, что у нее неудачная пластика и это факт!