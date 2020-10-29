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"Узнать Алентову просто невозможно": новое фото актрисы вызвало бурную реакцию в Сети

Суть событий
1 час назад
Вид народной артистки Веры Алентовой стал причиной оживленного обсуждения в соцсетях. Многие поклонники 78-летней актрисы признались, что с трудом узнали свою любимицу: так сильно она изменилась.
"Узнать Алентову просто невозможно"
Фото: Суть событийСуть событий
Свежее фото с Алентовой показала в «Инстаграме» ее коллега Дарья Повереннова.
«Не играли наш спектакль и не виделись с Верой Валентиновной с февраля 2019 года! – написала хозяйка блога. - Все также бодра и полна энергии!».
@dpoverennova
Большинство комментаторов предпочло высказаться о внешности Алентовой:
Как же её изменила пластика, была Алентова, а стала Моя любимая актриса.
Да, узнать Алентову просто невозможно. Я вообще, пока не прочитала фамилию, даже не поняла кто это.
О боже. Алентова просто жесть, зачем себя так уродовать? Достойно надо старость принимать.
На себя не похожа, ох уж эти операции. Если бы не написали, я бы не узнала Алентову... Печально.
Правда в том, что у нее неудачная пластика и это факт!
Звёзды,Вера Алентова,Дарья Повереннова,
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