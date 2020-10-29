Боня намекнула на роман с Сафиным 

Светская львица и блогер Виктория Боня намекнула на роман с теннисистом Маратом Сафиным. Такой вывод сделали подписчики звезды из двусмысленного поста, который она недавно разместила в Instagram.
@victoriabonya
Виктория опубликовала несколько снимков, на которых она запечатлена вместе с Маратом. По всей видимости, они отлично проводят вместе время, отдыхая в Монако. Фотографии Боня подписала так:
"Как я смеюсь с Маратом так не смеюсь ни с кем".
Подписчики тут же стали давать советы в комментариях:
"Все очень красиво. И невероятный вид и ваша пара. Парня надо брать. Однозначно. "
Другая подписчица напомнила о замужестве:
"Викуля, надо замуж выходить, пока есть за кого! А я вот проморгала своё время!".
Поклонники отметили, что Боня и Сафин отлично смотрятся вместе:
"От вашей пары прям сердце замирает💖💜💟".
Марат и Виктория пока никак не комментируют слухи о своем романе.
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