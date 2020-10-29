Новая фотография Веры Алентовой обескуражила поклонников ее творчества. Снимок опубликовала в своем Instagram артистка Дарья Повереннова. На фото она изображена вместе с 78-летней актрисой. По мнению подавляющего большинства подписчиков, признать в женщине на снимке знаменитую актрису Веру Алентову крайне затруднительно.
@dpoverennova
"Как же её изменила пластика, была Алентова, а стала …Моя любимая актриса",
— написала в комментариях одна из подписчиц.
"Да, узнать Алентову просто невозможно. 🤔 Я вообще, пока не прочитала фамилию, даже не поняла кто это?! 😳",
— подтвердила другая.
"Я её не узнала, совсем другой человек на фото, уж простите меня".
Правда, нашлись и те, кто заступился за артистку:
"Милые женщины! Пожалуйста, будьте корректнее и тактичнее!
Иногда есть смысл уж лучше совсем не комментировать и промолчать…".
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