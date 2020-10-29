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Беременность

«Узнать Алентову просто невозможно»: подписчики не признали актрису на фото 

Стелла Шмель 29 минут назад
«Узнать Алентову просто невозможно»
Фото: globallookpress.com
Новая фотография Веры Алентовой обескуражила поклонников ее творчества. Снимок опубликовала в своем Instagram артистка Дарья Повереннова. На фото она изображена вместе с 78-летней актрисой. По мнению подавляющего большинства подписчиков, признать в женщине на снимке знаменитую актрису Веру Алентову крайне затруднительно.
@dpoverennova

"Как же её изменила пластика, была Алентова, а стала …Моя любимая актриса",

— написала в комментариях одна из подписчиц.

"Да, узнать Алентову просто невозможно. 🤔 Я вообще, пока не прочитала фамилию, даже не поняла кто это?! 😳",

— подтвердила другая.

"Я её не узнала, совсем другой человек на фото, уж простите меня".

Правда, нашлись и те, кто заступился за артистку:

"Милые женщины! Пожалуйста, будьте корректнее и тактичнее!

Иногда есть смысл уж лучше совсем не комментировать и промолчать…".

Ранее "Рамблер" писал, что Харламов назвал истинную причину развода с Асмус.
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Звёзды , Дарья Повереннова , Вера Алентова
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