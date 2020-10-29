В СМИ начала появляться информация о расставании актера Павла Прилучного с коллегой по цеху Мирославой Карпович. Якобы, бурный роман закончился так же стремительно, как и начался.
Блогер Лена Миро высказала свое мнение в новом посте по этому поводу:
Прекрасный расклад для всех: бумерангом шибануло подколодную гадину — так все считают.
Напомним, из-за романов на стороне на развод подала бывшая жена Прилучного Агата Муцениеце. Семья распалась, а Павел пустился во все тяжкие. Но едва начав отношения с Карпович, так якобы захотела замуж.
Говорят, что Паша не выдержал натиска новой жены и её матушки — бабы очень активно его продавливали на свадьбу.
Мы все видели, как Карпович взяла Павлика в оборот, стала хозяйкой в доме, таскала его детей на себе, будто они её, пока Агатка пучила глаза и не понимла, как дети оказались на море.
Миро считает, что история получила логическое завершение.
В общем, мечта любой брошенной жены-курицы: с любовницей не ужился, выгнал, страдает, мечтает вернуть жену, а она, вся такая пернатая и самодостаточная, далеко не факт, что захочет к нему.
Ранее "Рамблер" писал, что Прилучный бросил любовницу и хочет вернуться в семью.