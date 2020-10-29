Американский актер Брэд Питт расстался с 27-летней моделью Николь Потуральски. Об этом сообщает Daily Mail.

«Все закончилось», — прокомментировал инсайдер новость о расставании звезды Голливуда и модели. По данным издания, Питт и Потуральски после трех месяцев романа закончили отношения тайно.

27-летнюю модель и 56-летнего актера впервые увидели вместе в августе 2020 года. Пару заметили во французском аэропорту недалеко от поместья Шато Мираваль.

Инсайдер отметил, что Питт «оставался реалистом» в отношениях с Потуральски. У девушки «сложная семейная ситуация», к тому же она живет в Германии.