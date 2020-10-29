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Брэд Питт расстался с 27-летней моделью 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Брэд Питт расстался с 27-летней моделью
Фото: Lenta.ru
Американский актер Брэд Питт расстался с 27-летней моделью Николь Потуральски. Об этом сообщает Daily Mail.
«Все закончилось», — прокомментировал инсайдер новость о расставании звезды Голливуда и модели. По данным издания, Питт и Потуральски после трех месяцев романа закончили отношения тайно.
27-летнюю модель и 56-летнего актера впервые увидели вместе в августе 2020 года. Пару заметили во французском аэропорту недалеко от поместья Шато Мираваль.
Инсайдер отметил, что Питт «оставался реалистом» в отношениях с Потуральски. У девушки «сложная семейная ситуация», к тому же она живет в Германии.
Журналисты прозвали Николь Потуральски копией Анджелины Джоли — бывшей жены Питта, с которой артист с 2016 года находится в судебном разбирательстве относительно развода. Потуральски в сентябре 2020 года ответила на вопрос о ненависти к Анджелине Джоли в своем Instagram-аккаунте. «Счастливые люди не испытывают ненависти», — написала она.
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Звёзды , Брэд Питт , Анджелина Джоли
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