В Сети обсуждают странный жест бывшей любовницы Сергея Глушко, больше известного под псевдонимом Тарзан. Анастасия Шульженко записала видеосообщение, в котором угрожает мужчине раскрыть всю подноготную их секс-скандала. Шульженко пообещала рассказать все детали, которые, по ее уверениям, скрыты от общественности.
Почему вдруг девушка решила записать подобное видео, она не уточнила, зато рассказала, что пытается забыть роман с Тарзаном, но он постоянно напоминает о себе и провоцирует ее. Анастасия попросила Глушко остановиться и не превращать все в абсурд.
"Знаешь, Сережа, не зли меня. Или ты правда хочешь, чтобы я рассказала вообще все? Все, на чем строились наши отношения? Ну я далека от той мысли, что это необходимо в информационном пространстве. Не зли меня, пожалуйста",
— пригрозила ему Шульженко.
Ранее "Рамблер" писал, что обнаружилась еще одна любовница Тарзана.