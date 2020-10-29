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Беременность

Решетова рассказала, кто виноват в расставании с Тимати 

Клео.Ру 2 часа назад
Решетова рассказала, кто виноват в расставании с Тимати
Фото: Клео.Ру
Признание модели стало неожиданным для тех, кто обвинял в разводе ее свекровь. Поклонники звездной пары были искренне уверены: разрушить столь крепкий союз было под силу только Симоне Яковлевне, матери известного рэпера и продюсера. О том, что она испытывает неприязнь к невестке и недолюбливает ее, женщина нисколько не скрывала.
Однако вопреки ожиданиям Анастасия эти слухи категорически опровергла. Девушка откровенно рассказала, как она сама расценивает ситуацию. По ее словам, повлиять на людей, у которых существует столь сильная связь, никто не в силах. Настя согласилась, что ее отношения со свекровью были непростыми, но при этом заявила, что открытых выпадов в ее сторону женщина себе не позволяла. Решетова подчеркнула: в том, что они расстались, виновата лишь она сама и Тимати. Как известно, в настоящий момент рэпер оказался задействованным в съемках нового сезона проекта «Холостяк». Знаменитость будет искать себе невесту, делая выбор из многочисленных красивых претенденток. Впрочем, многие убеждены, что его расставание с Анастасией является не более чем пиаром, и после окончания «Холостяка» звездная пара вновь воссоединится.
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Звёзды , Тимати
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