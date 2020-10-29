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Беременность

Решетова объяснила, кто виноват в их расставании с Тимати 

Стелла Шмель 1 час назад
Популярная инстамодель Анастасия Решетова призналась в том, кто на самом деле виноват в ее расставании с рэпером Тимати. В своем блоге Instagram девушка общалась со своими подписчиками. Один из них написал ей, что выражает сожаление, что Симона Юнусова (мама Тимати) смогла разрушить их с рэпером семью. Стоит отметить, что это достаточно популярное мнение среди тех, кто интересуется жизнью Тимати и Решетовой.
Тем не менее, Анастасия решила опровергнуть подобные домыслы, ответив:

"Неужели вы думаете что кто-то в силах испортить отношения между людьми, у которых всегда была такая сильная связь?".

Девушка добавила, что в расставании виноваты только она и Тимати.
Ранее "Рамблер" писал, что участницу "Холостяка" с Тимати сравнили с Решетовой.
Звёзды , Видео , Анастасия Решетова , Тимати
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