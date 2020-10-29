Нарколог объяснил, почему Славу не берет алкоголь

Певица Анастасия Сланевская , более известная под псевдонимом Слава, рассказала , как на нее влияет спиртное. По словам звезды, ее «организм абсолютно не отравляется алкоголем». Даже после употребления большого количества горячительных напитков певица не пьянеет и никогда не испытывает похмельного синдрома. «Вечерняя Москва» узнала у врача-нарколога Андрея Смирнова , с чем связана такая особенность организма Славы.

Собеседник «ВМ» подтвердил, что в действительности существуют люди, которым похмельный синдром, как и певице Славе, не знаком.

— Есть такая категория людей, это правда, — отметил Смирнов. — На это влияет в том числе и генетика. Обусловлена подобная особенность и трансформацией генов, отвечающих за усвояемость напитков, которые содержат этиловый спирт.

Минимизировать похмельный синдром, по его словам, позволяет отсутствие мутаций генов ADH и ALDH:

— Все предельно просто: ADH — это ген ацетальдегида, получаемый в результате переработки фермента алкогольдегидрогеназа в этиловый спирт. А вот ALDH — это ген ацетальдегиддегидрогеназа, который отвечает за переработку ацетальдегида в уксусную кислоту. Когда ферменты ацетальдегида и алкогольдегидрогеназа работают слаженно, без промедлений, то у человека не возникает дискомфортных ощущений, перечисленных ранее.

В случае же неудачных мутаций, когда происходят изменения в одном из генов или ферменты работают плохо и печень не успевает переработать опасный для организма ацетальдегид в уксусную кислоту, человека после употребления спиртного ждет тяжелое похмелье.

Эксперт отметил, что у артистки, возможно, именно этот случай, «поэтому ей и незнакомо это ужасное состояние». Существует и другая категория людей, которые быстро пьянеют даже от рюмки «беленькой», замети нарколог.

— У таких индивидуумов восприимчивость к алкоголю высокая, и они пьянеют в секунду, — сказал он.