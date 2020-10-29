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Беременность

Нарколог объяснил, почему певица Слава не пьянеет 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Нарколог объяснил, почему Слава не пьянеет
Фото: РИА Новости
Исполнительница Анастасия Сланевская, более известная под псевдонимом Слава, рассказала, как на нее влияет спиртное. Певица поделилась, что даже после употребления большого количества горячительных напитков певица не пьянеет и никогда не испытывает похмелье. «Вечерняя Москва» поговорила с врачом-наркологом Андреем Смирновым об особенностях организма Славы.
Смирном поделился, что в действительности существуют люди, которым похмельный синдром:

«На это влияет в том числе и генетика. Обусловлена подобная особенность и трансформацией генов, отвечающих за усвояемость напитков, которые содержат этиловый спирт».

Эксперт утверждает, что минимизировать похмельный синдром позволяет отсутствие мутаций генов ADH и ALDH:

«Все предельно просто: ADH — это ген ацетальдегида, получаемый в результате переработки фермента алкогольдегидрогеназа в этиловый спирт. А вот ALDH — это ген ацетальдегиддегидрогеназа, который отвечает за переработку ацетальдегида в уксусную кислоту. Когда ферменты ацетальдегида и алкогольдегидрогеназа работают слаженно, без промедлений, то у человека не возникает дискомфортных ощущений, перечисленных ранее».

Из этого следует, что в случае неудачных мутаций, когда происходят изменения в одном из генов или ферменты работают плохо и печень не успевает переработать опасный для организма ацетальдегид в уксусную кислоту, человека после употребления спиртного ждет тяжелое похмелье.
Смирнов также рассказал, что существует и другая категория людей, которые быстро пьянеют даже от рюмки «беленькой». Однако у них спиртное расщепляется и выводится из организма гораздо быстрее.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы спасительные продукты для женщин после 40.
Видео дня. Куда пропала российская певица с мужским голосом
Женский форум
Звёзды , Анастасия Сланевская , Андрей Смирнов
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