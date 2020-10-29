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«В любом случае я поступила подло»: Слава рассказала, как увела возлюбленного из семьи

WMJ.ru
3 часа назад
40-летняя артистка более 18 лет состоит в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким.
«Я поступила подло»
Фото: @nastya_slava@nastya_slava
Роман певицы Славы и бизнесмена Анатолия Данилицкого продолжается более 18 лет, пара растит 8-летнюю дочь Антонину. Несмотря на это 40-летняя артистка заявляет, что не хочет замуж, поскольку ей нравится сложившийся образ жизни. Об этом Слава поведала в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!». А заодно рассказала, как уводила возлюбленного из семьи: к моменту знакомства ей был 21 год, а Данилицкому вскоре после встречи исполнилось 50 лет.
Тогда не видела в этом ничего страшного, была разбитная, недумающая девчонка. А лет десять назад стало стыдно. Меня оправдывало только то, что на тот момент они уже не жили вместе как муж и жена. Хотя в любом случае по законам жизни я поступила подло,
— рассказала артистка.
Слава опровергла информацию о том, что бывшая супруга Анатолия Данилицкого была озлоблена на нее и мужа. По словам певицы, сейчас ее возлюбленный постоянно общается со своей предыдущей семьей.
У Славы есть и дочь от первого брака — 21-летняя Александра. Недавно певица подарила наследнице дорогой автомобиль. Слава занимается музыкальной карьерой Александры, так как девушка решила пойти по стопам матери.
Слава прокомментировала и провокационные фото своей наследницы. Артистка заявила, что не видит в них пошлости и считает, что такие снимки помогают сформировать сценический имидж. Сама же девушка на днях высказала желание поучаствовать в шоу «Холостяк» с Тимати.
Звёзды,Тимати,
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