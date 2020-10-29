«Я поступила подло»

Роман певицы Славы и бизнесмена Анатолия Данилицкого продолжается более 18 лет, пара растит 8-летнюю дочь Антонину. Несмотря на это 40-летняя артистка заявляет, что не хочет замуж, поскольку ей нравится сложившийся образ жизни. Об этом Слава поведала в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!». А заодно рассказала, как уводила возлюбленного из семьи: к моменту знакомства ей был 21 год, а Данилицкому вскоре после встречи исполнилось 50 лет.