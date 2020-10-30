Певица Наргиз выходит замуж за молодого бойфренда 

50-летняя артистка рассекретила помолвку с женихом, который младше ее на 11 лет.

Певица Наргиз Закирова рассекретила помолвку с возлюбленным Антоном Ловягиным, который работает в ее команде техником. Их роман начался 7 лет назад. А два года назад Ловягин сделал ей предложение, однако Наргиз решила, что не будет спешить со свадьбой. За плечами артистки уже есть три брака, каждый из которых закончился болезненным расставанием.

@nargizzakirova_official/Instagram

Антон Ловягин и Наргиз.

Если наша свадьба и состоится, то большой не будет. Меня мой молодой человек уже задолбал. Колечко подарил. Хорошее. Если будем помирать с голоду, то я, наверное, его в ломбард заложу,

— пошутила Наргиз в интервью для YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Антон Ловягин младше своей избранницы на 11 лет, но это не смущало ни Наргиз, ни его самого.