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Беременность

Певица Наргиз выходит замуж за молодого бойфренда 

WMJ.ru и ещё 2 3 часа назад
Певица Наргиз выходит замуж за молодого бойфренда
Фото: WMJ.ru
50-летняя артистка рассекретила помолвку с женихом, который младше ее на 11 лет.
Певица Наргиз Закирова рассекретила помолвку с возлюбленным Антоном Ловягиным, который работает в ее команде техником. Их роман начался 7 лет назад. А два года назад Ловягин сделал ей предложение, однако Наргиз решила, что не будет спешить со свадьбой. За плечами артистки уже есть три брака, каждый из которых закончился болезненным расставанием.
@nargizzakirova_official/Instagram
Антон Ловягин и Наргиз.

Если наша свадьба и состоится, то большой не будет. Меня мой молодой человек уже задолбал. Колечко подарил. Хорошее. Если будем помирать с голоду, то я, наверное, его в ломбард заложу,

— пошутила Наргиз в интервью для YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Антон Ловягин младше своей избранницы на 11 лет, но это не смущало ни Наргиз, ни его самого.
В последние два года в жизни артистки произошли перемены, касающиеся не только личной жизни. Она перестала быть подопечной Максима Фадеева, теперь ее продюсированием занимается Виктор Дробыш. Фадеев также запретил артистке исполнять написанные им композиции.
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Женский форум 3
Звёзды , Максим Фадеев , Наргиз Закирова , Виктор Дробыш
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