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Беременность

«Мне это не нравится»: сын Рудковской пожаловался на мать 

Teleprogramma.pro и ещё 2 30 октября 2020
«Мне это не нравится»: сын Рудковской пожаловался на мать
Фото: Teleprogramma.pro
В семье продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко двое детей. Старший, семилетний Саша, или Гном Гномыч, как родители его называют, сделав первые шаги, сразу же встал на коньки — мальчик идет по стопам своего прославленного отца.
Но его мама Яна Рудковская — настоящая звезда Instagram. И часто привлекает к съемкам контента всю семью. Сын — завсегдатай видеороликов с сюжетом, фотографий и других медиаактивностей продюсера. Но в программе «Сегодня вечером» у Максима Галкина Саша Плющенко признался, что все это ему не нравится:

«Да все мама да мама, сниматься да сниматься. Мне это не нравится, неинтересно, причем долго. Завтра еще надо снимать, а у меня выходной».

«Я тренироваться очень люблю», — объяснил, что больше по душе, Саша. Он занимается фигурным катанием по пять часов в сутки, шесть дней в неделю. И уже знает, каких успехов хочет:

«Стать олимпийским чемпионом, обойти своего папу».

К слову, в сентябре у Саши Плющенко появился братик Арсений. Мальчик помогает родителям нянчиться с крохой и уже полюбил его.
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