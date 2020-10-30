Ничто не вечно под луной: красота ускользает, молодость проходит. Как выглядят теперь те, кто прежде сводил с ума весь мир?

У человека всегда есть два выбора: либо стараться спокойно поддаваться изменениям, либо пытаться все исправить при помощи пластики и косметологии (посмотрите, что будет, если хирург перестарался). Каждый решается на то, что сам считает нужным. Однако и в одном, и в другом случае они радикально меняются.

Некоторым годы к лицу, а некоторые так увлеклись подтяжками и филлерами, что в них сложно угадать того или ту самую. Посмотрите сами, что произошло с легендами прошлого. Осторожно, возможна ностальгия и разочарования. Без эмоций вы точно не взглянете на эти снимки.

Как вы считаете, нужно ли пытаться себя изменить, или что естественно — то и прекрасно?