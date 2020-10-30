Ещё
Далее:
Читайте также:
50.000 фильмов и сериалов в Okko
50.000 фильмов и сериалов в Okko Смотрите за 1 р ⟶
Беременность

9 подурневших звезд, которые прежде считались эталонами красоты 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Ничто не вечно под луной: красота ускользает, молодость проходит. Как выглядят теперь те, кто прежде сводил с ума весь мир?
У человека всегда есть два выбора: либо стараться спокойно поддаваться изменениям, либо пытаться все исправить при помощи пластики и косметологии (посмотрите, что будет, если хирург перестарался). Каждый решается на то, что сам считает нужным. Однако и в одном, и в другом случае они радикально меняются.
Некоторым годы к лицу, а некоторые так увлеклись подтяжками и филлерами, что в них сложно угадать того или ту самую. Посмотрите сами, что произошло с легендами прошлого. Осторожно, возможна ностальгия и разочарования. Без эмоций вы точно не взглянете на эти снимки.
Как вы считаете, нужно ли пытаться себя изменить, или что естественно — то и прекрасно?
Видео дня. Что будет, если каждый день есть чеснок
КТО?ЧТО?ГДЕ?: последние новости
10 вещей, которые сразу выдают ваш возраст, и как с этим справиться 10 вещей, которые сразу выдают ваш возраст, и как с этим справиться 10 вещей в женском характере, которые жутко раздражают мужчин 10 вещей в женском характере, которые жутко раздражают мужчин «На зло» или «назло» — как правильно пишется, слитно или раздельно? «На зло» или «назло» — как правильно пишется, слитно или раздельно?
Звёзды , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Узнать Алентову просто невозможно»
«Узнать Алентову просто невозможно»
Нарколог объяснил, почему Славу не берет алкоголь
Нарколог объяснил, почему Славу не берет алкоголь
Что выдает несчастливых женщин
Что выдает несчастливых женщин
Видео
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Почему может навсегда измениться цвет глаз
10:03
Почему может навсегда измениться цвет глаз
Здоровье
Как научиться вставать рано, если вы «сова»
05:51
Как научиться вставать рано, если вы «сова»
Здоровье
Фанаты заговорили о новом романе Бузовой
02:57
Фанаты заговорили о новом романе Бузовой
Звёзды Любовь
Самые необычные близнецы планеты
11:02
Самые необычные близнецы планеты
Здоровье
Вера Алентова неприятно удивила новым обликом
03:11
Вера Алентова неприятно удивила новым обликом
Звёзды Красота
Как быстро удалить пятна от йода и зеленки
02:31
Как быстро удалить пятна от йода и зеленки
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение