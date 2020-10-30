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Беременность

Ольга Серябкина тайно вышла замуж 

Lenta.ru и ещё 8 2 часа назад
Российская поп-певица Ольга Серябкина тайно вышла замуж. Фотосессию артистки в свадебных платьях от российских дизайнеров опубликовал журнал Vogue.
Подготовку к свадьбе певица держала в строжайшей тайне.

«Все очень просто: я не хотела создавать вокруг этого шумиху, особенно на стадии подготовки», — заявила Серябкина.

Женихом артистки стал молодой человек, занимающийся различными проектами. Фамилию избранника певица не разглашает, объясняя, что ее супруг — человек не медийный.

«Георгию 32 года, он бизнесмен и занимается проектами в разных направлениях — от шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей», — отметила Серябкина.

Издание Super сообщило, что женихом является бывший концертный директор певицы. Георгий Начберия — сын грузинского бизнесмена, экс-сотрудник лейбла Malfa Максима Фадеева.
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Звёзды , Видео , Максим Фадеев , Ольга Серябкина
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