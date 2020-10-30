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Беременность

Рената Литвинова рассказала о самочувствии Земфиры 

runews24.ru 2 часа назад
Рената Литвинова рассказала о самочувствии Земфиры
Фото: РИА Новости
Заслуженная артистка России и продюсер Рената Литвинова, которая является близкой подругой популярной певицы Земфиры, рассказала о хорошем самочувствии исполнительницы.
Напомним, что ранее была информация о том, что певица заболела COVID-19 и находится на домашнем карантине, следуя рекомендациям врача.
Литвинова же сказала поклонникам Земфиры, что она передает всем привет и чувствует себя довольно хорошо.
Ранее сообщалось, что рок-звезда прошла тестирование на коронавирус, и результат теста был положительным. В какой-то момент она почувствовала себя плохо, поэтому решила обратиться в медучреждение.
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Звёзды , Рената Литвинова
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