Рената Литвинова рассказала о самочувствии Земфиры 

Заслуженная артистка России и продюсер Рената Литвинова, которая является близкой подругой популярной певицы Земфиры, рассказала о хорошем самочувствии исполнительницы.
Напомним, что ранее была информация о том, что певица заболела COVID-19 и находится на домашнем карантине, следуя рекомендациям врача.
Литвинова же сказала поклонникам Земфиры, что она передает всем привет и чувствует себя довольно хорошо.
Ранее сообщалось, что рок-звезда прошла тестирование на коронавирус, и результат теста был положительным. В какой-то момент она почувствовала себя плохо, поэтому решила обратиться в медучреждение.