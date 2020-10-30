Рената Литвинова рассказала о самочувствии Земфиры 

Заслуженная артистка России и продюсер Рената Литвинова , которая является близкой подругой популярной певицы Земфиры, рассказала о хорошем самочувствии исполнительницы.

Напомним, что ранее была информация о том, что певица заболела COVID-19 и находится на домашнем карантине, следуя рекомендациям врача.

Литвинова же сказала поклонникам Земфиры, что она передает всем привет и чувствует себя довольно хорошо.