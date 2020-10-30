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«Она просто в ауте»: Карпович похудела до 46 килограммов 

Passion.ru и ещё 1 30 октября 2020
«Она просто в ауте»
Фото: Passion.ru
Актрису критикуют за роман с недавно разведенным Павлом Прилучным и клеймят разлучницей.
Актриса Мирослава Карпович продолжает скрывать свой роман с Павлом Прилучным, хотя на днях пару снова застали вместе во время похода за продуктами. Но звезда «Папиных дочек» не осмеливается открыто демонстрировать свое счастье, чем только провоцирует хейтеров. В ответ на критику Мирослава на днях сама назвала себя «Разлучницей года». Очевидно, девушка переживает за свою репутацию. Это подтверждают и ее друзья.

"Она похудела до 46 килограммов. С ее ростом это очень критично, но Мира много волнуется. Она хоть и не показывает, что ее очень тревожит ситуация с Прилучным и обвинения во всех грехах, но на самом деле она просто в ауте. У вас было такое, чтобы вся страна считала вас изменщиками и тварями? А у нее было",

— прокомментировал порталу Pocake.tv анонимный источник, близкий к Карпович. О романе Мирославы Карпович и Павла Прилучного стало известно летом 2020 года, вскоре после того, как актер официально развелся с супругой Агатой Муцениеце. Вместе с Павлом Мирослава играла и продолжает играть в спектакле «Косметика врага». Появились слухи, что артистка перебралась в дом возлюбленного, где тот жил с женой и детьми.
Осенью Мирослава кардинально сменила имидж, превратившись к коротко стриженную блондинку. Ее портфолио стали пополняться съемками в дерзких образах, а в недавнем проекте она предстала копией Шарлиз Терон.
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Звёзды , Шарлиз Терон , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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