Актрису критикуют за роман с недавно разведенным Павлом Прилучным и клеймят разлучницей.
Актриса Мирослава Карпович продолжает скрывать свой роман с Павлом Прилучным, хотя на днях пару снова застали вместе во время похода за продуктами. Но звезда «Папиных дочек» не осмеливается открыто демонстрировать свое счастье, чем только провоцирует хейтеров. В ответ на критику Мирослава на днях сама назвала себя «Разлучницей года». Очевидно, девушка переживает за свою репутацию. Это подтверждают и ее друзья.
"Она похудела до 46 килограммов. С ее ростом это очень критично, но Мира много волнуется. Она хоть и не показывает, что ее очень тревожит ситуация с Прилучным и обвинения во всех грехах, но на самом деле она просто в ауте. У вас было такое, чтобы вся страна считала вас изменщиками и тварями? А у нее было",
— прокомментировал порталу Pocake.tv анонимный источник, близкий к Карпович. О романе Мирославы Карпович и Павла Прилучного стало известно летом 2020 года, вскоре после того, как актер официально развелся с супругой Агатой Муцениеце. Вместе с Павлом Мирослава играла и продолжает играть в спектакле «Косметика врага». Появились слухи, что артистка перебралась в дом возлюбленного, где тот жил с женой и детьми.
Осенью Мирослава кардинально сменила имидж, превратившись к коротко стриженную блондинку. Ее портфолио стали пополняться съемками в дерзких образах, а в недавнем проекте она предстала копией Шарлиз Терон.