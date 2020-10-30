"Она похудела до 46 килограммов. С ее ростом это очень критично, но Мира много волнуется. Она хоть и не показывает, что ее очень тревожит ситуация с Прилучным и обвинения во всех грехах, но на самом деле она просто в ауте. У вас было такое, чтобы вся страна считала вас изменщиками и тварями? А у нее было",