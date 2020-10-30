Назван лучший эстрадный певец России 

Россияне выбрали лучшего эстрадного певца России. Результаты опроса опубликовал ВЦИОМ.
Больше всего голосов отдали за Полину Гагарину. Ее считают лучшей эстрадной певицей 12% опрошенных россиян.
На втором и третьем месте оказались Алла Пугачева и Валерия. За них отдали голоса 7% опрошенных.
Среди мужчин лидирует Филипп Киркоров с 9%. В список вошли Николай Басков и Сергей Лазарев, которые получили 8% и 6% голосов соответственно.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Billboard Music Awards назвали лучшего музыканта года. Артист победил сразу в нескольких номинациях.