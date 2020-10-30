Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоБеременность

«У всех вопросы»: Кети Топурия высказалась про слухи о беременности

Teleprogramma.pro
1 час назад
Грузинская солисткамузыкальной группы «А’Студио» призналась, что в последнее время не отходит от телефона. Артистку часто стали беспокоить с расспросами о беременности. Именно поэтому Топурия объяснила, где поклонники смогут узнать всю правду о личной жизни певицы.
«Просто устаешь от того, что люди начинают тебе звонить и поздравлять или спрашивать. Я уж думала, не поменять ли мне номер Короче, у всех какие-то вопросы возникают», — пожаловалась артистка в интервью для Пятого канала.
Кети намекнула, все ответы будут в ее новой работе. «Кстати, в видео будут кое-какие ответы на эти вопросы, так что все будут удовлетворены», — рассказала про презентацию клипа Топурия.
Напомним, что долгое время исполнительница интриговала своих фанатов фотографиями в личном аккаунте. Бывшая девушка рэпера Гуфав основном публиковала снимки с плоским животом. Но иногда на ее странице появлялись кадры, где Топурия демонстрировала безразмерные платья. Это и вызывало подозрения у некоторых подписчиков артистки. Теперь Кети развеяла все слухи одним появлением в музыкальном мини-фильме.
Звёзды,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители