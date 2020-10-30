Топурия высказалась про слухи о беременности 

Исполнительница и солистка группы «А’Студио» Кети Топурия призналась, что в последнее время не отходит от телефона. После информации в СМИ о ее родах, все стали беспокоить артистку расспросами. Топурия рассказал об этом подробнее в интервью для Пятого канала

Кети пожаловалась, что она устала от того, что люди ей звонят с поздравлениями и расспрашивают об этом:

«Я уж думала, не поменять ли мне номер… Короче, у всех какие-то вопросы возникают».

При этом артистка намекнула, что в скором времени она предоставит ответы на все вопросы в своей новой работе:

«Кстати, в видео будут кое-какие ответы на эти вопросы, так что все будут удовлетворены».

И недавно Кети развеяла все слухи появлением в новом музыкальном клипе.