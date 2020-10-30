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Стилист Филиппа Киркорова рассказал о своих заработках 

Экспресс газета 2 часа назад
Стилист Киркорова рассказал о своих заработках
Фото: Лариса Кудрявцева/"Экспресс газета"
Арсен Айрапетов, помощник Филиппа Киркорова по вопросам гардероба, похвастался, что получает за свой труд более чем достойное вознаграждение. По словам стилиста, за шесть лет работы с певцом он купил хорошую квартиру в Москве и сделал там качественный ремонт.
Своих доходов специалист, конечно, не раскрыл, но все же назвал стоимость некоторых услуг.
Так, за закупку вещей согласно предварительно согласованному плану он получает 50 тысяч рублей, а за час индивидуальной работы с образом клиента — пять тысяч.
Деньги немаленькие, но и работа эта требует полной отдачи, ведь Киркоров — настоящий фанат брендовой одежды, обуви и аксессуаров.
Поп-король спускает на свое «хобби» миллионы, его гардероб состоит из тысяч предметов и регулярно пополняется — недавно артисту даже пришлось устроить распродажу скопившихся вещей.
Разобраться во всем этом весьма непросто, а ведь от стилиста требуется еще и постоянно приобретать новинки из последних коллекций, добиваясь, чтобы наниматель получил их первым или одним из первых, и потом придумывать на их основе свежие образы.
Стоит отметить, что далеко не все отечественные звезды так же щедры, как Филипп Киркоров. К примеру, певица Глюкоза, она же Наталья Чистякова-Ионова, готова платить личной ассистентке всего 35 тысяч рублей в месяц — при этом в обязанности такой сотрудницы входит организация абсолютно всей жизни исполнительницы, от составления рабочего графика и деловых переговоров до походов по магазинам, пишет «Комсомольская правда».
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Звёзды , Филипп Киркоров , Комсомольская правда
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