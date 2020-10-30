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Стилист Киркорова рассказал о своих заработках 

Анастасия Иванова 1 час назад
Стилист Киркорова рассказал о своих заработках
Фото: РИА Новости
Арсен Айрапетов, стилист Филиппа Киркорова, рассказал, что за свой труд он получает достойное вознаграждение. По его словам, за шесть лет работы с певцом он купил хорошую квартиру в Москве и сделал там качественный ремонт. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Специалист не стал раскрывать свои доходы, но стоимость некоторых своих услуг он все же назвал. Арсен признался, что за закупку вещей согласно предварительно согласованному плану он получает 50 тысяч рублей, а за час индивидуальной работы с образом клиента — пять тысяч.
Известно, что Киркоров тратит миллионы на свой гардероб, который состоит из тысяч предметов и регулярно пополняется. Стилисту также требуется постоянно приобретать новинки из последних коллекций, добиваясь, чтобы наниматель получил их первым или хотя бы одним из первых.
Ранее «Рамблер» писал о том, что назван лучший эстрадный певец России.
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Звёзды , Филипп Киркоров
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