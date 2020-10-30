Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Беременность

9 звезд, олицетворяющих эпоху 90‑х 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 31 минуту назад
Эпоху создают люди. А вы помните, кто был кумиром двадцать-тридцать лет назад?
В мире искусства и шоу-бизнеса всегда работает правило сменяемости: одни звезды уходят, на их место приходят другие. И все они отражают определенное настроение того времени, в котором живут и работают. Поэтому знаменитостей из 90-х отличить от всех остальных не составит труда.
Где они сейчас, как выглядят или как выглядели? Попробуйте вспомнить основных персонажей ушедших лет, которые либо пропали с экранов и газетных заголовков, либо продолжают день ото дня радовать поклонников с еще большим рвением.
А кто ваш любимый артист из 90х?
Видео дня. Что будет, если каждый день есть чеснок
КТО?ЧТО?ГДЕ?: последние новости
9 подурневших звезд, которые прежде считались эталонами красоты 9 подурневших звезд, которые прежде считались эталонами красоты Полезный источник белка или возбудитель рака? Почему нам стоит пристальнее присмотреться к сое Полезный источник белка или возбудитель рака? Почему нам стоит пристальнее присмотреться к сое 10 вещей, которые сразу выдают ваш возраст, и как с этим справиться 10 вещей, которые сразу выдают ваш возраст, и как с этим справиться
Звёзды , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Почему может навсегда измениться цвет глаз
10:03
Почему может навсегда измениться цвет глаз
Здоровье
Как научиться вставать рано, если вы «сова»
05:51
Как научиться вставать рано, если вы «сова»
Здоровье
Фанаты заговорили о новом романе Бузовой
02:57
Фанаты заговорили о новом романе Бузовой
Звёзды Любовь
Самые необычные близнецы планеты
11:02
Самые необычные близнецы планеты
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение