9 звезд, олицетворяющих эпоху 90‑х 

Эпоху создают люди. А вы помните, кто был кумиром двадцать-тридцать лет назад?

В мире искусства и шоу-бизнеса всегда работает правило сменяемости: одни звезды уходят, на их место приходят другие. И все они отражают определенное настроение того времени, в котором живут и работают. Поэтому знаменитостей из 90-х отличить от всех остальных не составит труда.

Где они сейчас, как выглядят или как выглядели? Попробуйте вспомнить основных персонажей ушедших лет, которые либо пропали с экранов и газетных заголовков, либо продолжают день ото дня радовать поклонников с еще большим рвением.

А кто ваш любимый артист из 90х?