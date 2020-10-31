Лободу уличили в отдыхе с Линдеманном

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38-летняя поп-дива до сих пор скрывает личность отца младшей дочери и никак не комментирует слухи о романе с Тиллем Линдеманном.

Недавно Светлана Лобода отметила 38-летие. Вечеринка была поистине масштабной: экс-солистка группы «ВИА Гра» и исполнительница суперхита SuperSTAR выбрала расположенный в Дубае (ОАЭ) ресторан русской кухни Chalet Berezka. Она пела и танцевала под «Тропикану-женщину» ночь напролет. А на следующий день продолжила развлекаться на яхте вместе с друзьями. Кстати, там Светлана засветила кольцо с бриллиантом на безымянном пальце. Но подписчикам только и оставалось, что гадать, кто расщедрился на такой роскошный сюрприз.

Теперь же фолловеры уверены: Лобода отдыхает с Линдеманном. Артистка поделилась серией снимков, сделанных на берегу моря, в Instagram-аккаунте.

«Она еще летает, но совсем скоро обещает вернуться …» (прим. WMJ.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранены), — написала Лобода.

@lobodaofficial

А того, кто ее снимал, певица обозначила емодзи волка.

«Тилль прекрасно фоткает», «Покажите нам его», «Как он вас шикарно видит», «Чувствует кадр», — написали подписчики, пребывающие в полной уверенности, что компанию Свете составил именно фронтмен Rammstein.