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«Тилль прекрасно фоткает»: фолловеры уверены, что Лобода отдыхает с Линдеманном 

WMJ.ru и ещё 1 1 час назад
Лободу уличили в отдыхе с Линдеманном
Фото: @lobodaofficial
38-летняя поп-дива до сих пор скрывает личность отца младшей дочери и никак не комментирует слухи о романе с Тиллем Линдеманном.
Недавно Светлана Лобода отметила 38-летие. Вечеринка была поистине масштабной: экс-солистка группы «ВИА Гра» и исполнительница суперхита SuperSTAR выбрала расположенный в Дубае (ОАЭ) ресторан русской кухни Chalet Berezka. Она пела и танцевала под «Тропикану-женщину» ночь напролет. А на следующий день продолжила развлекаться на яхте вместе с друзьями. Кстати, там Светлана засветила кольцо с бриллиантом на безымянном пальце. Но подписчикам только и оставалось, что гадать, кто расщедрился на такой роскошный сюрприз.
Теперь же фолловеры уверены: Лобода отдыхает с Линдеманном. Артистка поделилась серией снимков, сделанных на берегу моря, в Instagram-аккаунте.

«Она еще летает, но совсем скоро обещает вернуться …» (прим. WMJ.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранены), — написала Лобода.

@lobodaofficial
А того, кто ее снимал, певица обозначила емодзи волка.

«Тилль прекрасно фоткает», «Покажите нам его», «Как он вас шикарно видит», «Чувствует кадр», — написали подписчики, пребывающие в полной уверенности, что компанию Свете составил именно фронтмен Rammstein.

Отметим, что на днях гостьей YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!» была продюсер Светланы Лободы, Нателла Крапивина. На вопрос Ксении о том, была ли информация о романе ее подопечной и вокалиста метал-группы пиар-уловкой, Крапивина ответила отрицательно, добавив, что это — «Личная история Светы».
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