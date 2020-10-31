Падчерица Урганта рассказала о знакомстве с бойфрендом

Эрика призналась, что молодой человек не сразу обратил на нее внимание.

Падчерица Ивана Урганта рассказала о знакомстве со своим темнокожим бойфрендом. Юная Эрика призналась, что молодой человек не сразу обратил на нее внимание: они встретились на вечеринке, где было много других красивых и нарядных девушек. А вот при повторной встрече, уверена падчерица Ивана Урганта, она сразу обратила на себя внимание юноши. С тех пор пара счастлива вместе.

"Я сразу заметила, как он меня внимательно слушает… После месяца общения мы стали не разлей вода, всегда вместе. Он — мужская версия меня, я — его женская версия",

— цитирует слова юной Эрики журнал Tatler.

К слову, ранее на падчерицу Ивана Урганта обрушились хейтеры из-за бойфренда-афроамериканца. К публикациям в личном блоге девушки недоброжелатели и по сей день оставляют расистские комментарии.

Напомним, в настоящий момент известный телеведущий Иван Ургант счастлив во втором браке. У его супруги Натальи есть дети от предыдущих отношений: сын Нико (1997 года рождения) и дочь Эрика (2000). Также пара растит двоих общих дочерей: Нину (2008) и Валерию (2015). К слову, не так давно Иван Ургант показал, как с дочками путешествует по России.