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Беременность

Наргиз рассказала о помолвке с мужчиной младшее на 11 лет 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Наргиз позвал замуж мужчина младше ее на 11 лет
Фото: globallookpress.com
В октябре Наргиз Закирова отметила свой юбилей, ей исполнилось 50 лет. За плечами у артистки три неудачных брака, поэтому вновь выходить замуж она пока не планирует. Хотя предложение руки и сердца от своего возлюбленного получила еще два года назад. Мужчина младше ее на 11 лет. Об этом певица рассказала Вячеславу Манучарову в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Избранника Наргиз зовут Антон Ловягин. Он работает техническим сотрудником в ее команде. Встречается пара на продолжении уже семи лет. Как призналась артистка, Антон подарил ей обручальное кольцо внушительных размеров, но заветное «да!» пока не услышал.
Наргиз воспитала троих детей от разных мужей. Все они живут в США. К слову, у нее также есть американское гражданство. Кроме того, дочь Сабина успела подарить артистке внука по имени Ной.
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Звёзды , Вячеслав Манучаров , Наргиз Закирова
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