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Беременность

Успенскую жестко раскритиковали за видео с чужим ребенком: «Какая показуха» 

Passion.ru и ещё 2 8 часов назад
Конфликт певицы с единственным ребенком возник несколько месяцев назад, с тех пор мать и дочь не общаются.
У 66-летней Любови Успенской есть единственная дочь — 30-летняя Татьяна Плаксина. Но артистка с ней не общается из-за громкого скандала, когда каждая из них обвиняла другого, причем самого близкого человека, в неадекватном поведении.
Родственницы до сих пор не могут помириться и даже не видятся. Но Любовь Успенская не скрывает, что тяжело переживает разрыв с дочкой. «Раньше мы были с ней самыми близкими подругами, Таня мне доверяла», — сокрушается королева шансона.
Год назад Успенская заявляла, что не против стать опять матерью, как Эммануил Виторган и Алла Пугачева.
Периодически в Instagram певицы появляются видео, где она играет с чужими детьми. Очередной такой ролик вызвал волну негодования у ее подписчиков.

«Не могу перестать улыбаться, не могу нарадоваться тому, что этот маленький лучик солнца озарил мой дом. Мир вокруг буквально заиграл новыми красками. Дети — это счастье. А эта девочка, она особенная. Она дала мне второе дыхание, подарила желание вновь жить и дышать полной грудью. Ее искренний смех затмил все боли, переживания, страдания и обиды. Сейчас для меня нет ничего важнее и приятнее ее лучезарной улыбки. Я как будто вижу в ней себя маленькую, в ее характере, смелости, открытости… Как будто сама ее родила, как будто она самая родная. Вот она — моя маленькая панацея от больших невзгод»

, — разоткровенничалась артистка.

«Грубовато», «Мда… Ребенка к камере поворачивает, как куклу, на ребенка пофиг… Главное — камера», «Лучше бы со своей дочкой помирились», «Не испортите еще и эту девочку», «У вас едет крыша тихонько», «Опять обман ради хайпа», «Показуха», «Бедная девочка», «Как-то неласково», «А где мальчик?»

(ранее Успенская показывала видео с сыном своей крестницы Миланы Тюльпановой, — прим. ред.).
Все свои проблемы с дочерью Любовь Успенская объясняла тем, что ребенка избаловал отец Александр Плаксин, а также на нее повлияли запрещенные вещества, которыми одно время увлекалась Татьяна.
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Звёзды , Видео , Милана Тюльпанова , Любовь Успенская , Александр Плаксин , Эммануил Виторган , Алла Пугачева
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