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«Деньги очень нужны»: Самбурская попросила у Кудрявцевой 30 тысяч 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Самбурская попросила у Кудрявцевой 30 тысяч
Фото: @samburskaya
Актриса Настасья Самбурская приняла участие в юмористическом шоу Comment Out. Одним из заданий было позвонить Лере Кудрявцевой и попроситься в передачу «Секрет на миллион».
Самбурская заявила телеведущей, что ей очень нужны деньги. В конце разговора актриса попросила у Кудрявцевой 30 тысяч рублей:

«Привет. У меня не очень скромная просьба. Я бы хотела попроситься гостем к тебе в «Секрет на миллион». Реально? Даже не из-за эфира. Деньги просто очень нужны. Я сто процентов до конца дойду. Все расскажу. У меня мощные истории».

Несмотря на то, что Самбурская и Кудрявцева не особо общаются между собой, телеведущая взволновалась, а после диалога перевела актрисе деньги:

«Что у тебя случилось-то? Давай не про передачу, а про твою жизнь», — отреагировала она.

Самбурская удивилась поступку Кудрявцевой:

«Есть человек среди людей шоу-бизнеса».

Соперницей актрисы в шоу стала Алена Водонаева.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Герцег высказалась о романе с Меладзе.
Видео дня. Что будет, если каждый день есть чеснок
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Звёзды , Лера Кудрявцева , Настасья Самбурская , Алена Водонаева
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