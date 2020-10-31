Самбурская попросила у Кудрявцевой 30 тысяч

Актриса Настасья Самбурская приняла участие в юмористическом шоу Comment Out. Одним из заданий было позвонить Лере Кудрявцевой и попроситься в передачу «Секрет на миллион».

Самбурская заявила телеведущей, что ей очень нужны деньги. В конце разговора актриса попросила у Кудрявцевой 30 тысяч рублей:

«Привет. У меня не очень скромная просьба. Я бы хотела попроситься гостем к тебе в «Секрет на миллион». Реально? Даже не из-за эфира. Деньги просто очень нужны. Я сто процентов до конца дойду. Все расскажу. У меня мощные истории».

Несмотря на то, что Самбурская и Кудрявцева не особо общаются между собой, телеведущая взволновалась, а после диалога перевела актрисе деньги:

«Что у тебя случилось-то? Давай не про передачу, а про твою жизнь», — отреагировала она.

Самбурская удивилась поступку Кудрявцевой:

«Есть человек среди людей шоу-бизнеса».