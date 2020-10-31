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Беременность

«Прошел все виды унижений»: Воля высмеял бойфренда Бузовой 

Russian Teleweek и ещё 2 1 час назад
«Прошел все виды унижений»
Фото: @pavelvolyaofficial
Острый на язык Павел Воля прошелся в своем новом монологе по современным трендам. Шоумен раскритиковал возлюбленного Ольги Бузовой — Давида Манукяна, который стал настолько знаменитым, что с ним даже записал совместный трек сам Филипп Киркоров.
Резидент Comedy Club однако считает, что опыт был неудачным. Дава предстал не в самом выгодном свете.

"Я не понимаю, зачем это Филиппу. Дава, я понимаю, ты радуешься часам. Ты копил, отказался от ремня, снимал вайны, живешь с Бузовой — прошел через все виды унижений. Но поверить в то, что Филипп радуется часам за восемь тысяч долларов? У этого человека еще в 90-х был свой самолет", — размышлял на потеху публики юморист.

Воля считает, что заработав популярность на романе со звездой Instagram и попав в модную тусовку столицы, Даве следует уделять больше внимания текстам и музыке.
Прошелся Павел и по другим дуэтам признанных артистов с молодежью. Он обратился к звезде TikTok Диме Милохину, с которым вдруг решил посотрудничать Николай Басков, записав композицию "Дико тусим".

"Вот появился модный тиктокер, Даня Милохин. Такой милый мальчик. И тут же на него накинулись: Басков записал трек, Джиган, Тимати. Даня, беги. Басков тебя высушит и выпьет", — то ли в шутку, то ли всерьез предупредил шоумен.


"Когда взрослые состоявшиеся люди лезут к молодежи, это всегда выглядит странно", — считает Воля.

Сам он не пытается участвовать в челленджах в TikTok и заигрывать с модными блогерами.
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Звёзды , Филипп Киркоров , Тимати , Давид Манукян , Николай Басков , Павел Воля
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