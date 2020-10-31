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Беременность

«Красавица, как мама»: Плетнева впервые показала 17-летнюю дочь 

Passion.ru и ещё 1 1 час назад
Плетнева впервые показала взрослую дочь
Фото: @dusya_star
43-летняя Анна Плетнева скрывает детей от посторонних глаз. Ни один из троих ее наследников до сегодняшнего дня не появлялся в ее блоге.
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева дважды выходила замуж. О первом супруге она вообще не рассказывала, известно лишь, что его зовут Сергей. От него певица в 2003 году родила старшую дочь Варвару.
Вторым избранником красавицы Плетневой стал бизнесмен Кирилл Сыров. С ним у Анны растут еще двое детей: 14-летня Мария и 11-летний Кирилл. Артистка тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Не показывала она и своих детей — до сегодняшнего дня.
@dusya_star
В Instagram Анна Плетнева впервые показала 17-летнюю красавицу-дочь Варю.

«Уже можно. Взрослая», — написала мать, поставив хэштеги #вмаминомплатье, #mylove, #varya.

Подписчики Анны Плетневой поразились, как сильно ее дочь похожа на нее саму.

«Аня, ты просто завод красоты», «Какая красотка невыносимая», «Копия мама!», «Очень похожа на вас. Если бы я не знал, что это ваша дочка, „Девчонка — огонь. И тебя так сильно видно“, „Это ведь вторая Аня Плетнева, так похожа!“, „Мамина копия, такая же красавица“, „Такая взрослая“, — прокомментировали подписчики певицы.

Однако некоторым из них не понравилось, что несовершеннолетняя девушка запечатлена в полупрозрачном платье и без нижнего белья.
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