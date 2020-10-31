Плетнева впервые показала взрослую дочь

43-летняя Анна Плетнева скрывает детей от посторонних глаз. Ни один из троих ее наследников до сегодняшнего дня не появлялся в ее блоге.

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева дважды выходила замуж. О первом супруге она вообще не рассказывала, известно лишь, что его зовут Сергей. От него певица в 2003 году родила старшую дочь Варвару.

Вторым избранником красавицы Плетневой стал бизнесмен Кирилл Сыров . С ним у Анны растут еще двое детей: 14-летня Мария и 11-летний Кирилл. Артистка тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Не показывала она и своих детей — до сегодняшнего дня.

@dusya_star

В Instagram Анна Плетнева впервые показала 17-летнюю красавицу-дочь Варю.

«Уже можно. Взрослая», — написала мать, поставив хэштеги #вмаминомплатье, #mylove, #varya.

Подписчики Анны Плетневой поразились, как сильно ее дочь похожа на нее саму.

«Аня, ты просто завод красоты», «Какая красотка невыносимая», «Копия мама!», «Очень похожа на вас. Если бы я не знал, что это ваша дочка, „Девчонка — огонь. И тебя так сильно видно“, „Это ведь вторая Аня Плетнева, так похожа!“, „Мамина копия, такая же красавица“, „Такая взрослая“, — прокомментировали подписчики певицы.

Однако некоторым из них не понравилось, что несовершеннолетняя девушка запечатлена в полупрозрачном платье и без нижнего белья.