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Настя Каменских сверкнула бюстгальтером в пикантном наряде 

Kdpconsulting.ru и ещё 1 7 часов назад
Каменских сверкнула бюстгальтером в пикантном наряде
Фото: @kamenskux
33-летняя певица Настя Каменских поделилась провокационным фото в эротическом наряде.
Исполнительница хита «Попа, как у Ким» гордится своим телом и обожает провокационные фотосессии. Для Насти ничего не стоит оголиться перед камерой, шокируя общественность.
В этот раз звезда позировала в одежде, но снимок получился не менее горячим. Настя похвасталась пляжным образом. Она надела черное бикини и длинное платье в тон. Артистка намеренно распахнула наряд, слегка обнажив одно плечо, и приподняла подол, демонстрируя загорелые бедра.
@kamenskux
Жена Потапа собрала волосы в небрежный пучок и отказалась от макияжа. Звезда отклонила голову назад, держа в руке темные очки. «Total black-наряды всегда в моде. Согласны?» — обратилась Каменских к поклонникам.
Фанаты засыпали певицу комплиментами и словами восхищения.

«Как можно быть такой красивой, обожаем вас», «Шикарная», «Настя, ты прекрасна», «Красотка, как и всегда!», «Просто бомба!», «Фигура мечты!», «Всё отдам за такое тело!»

— написали фолловеры Насти.
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