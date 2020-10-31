Каменских сверкнула бюстгальтером в пикантном наряде

33-летняя певица Настя Каменских поделилась провокационным фото в эротическом наряде.

Исполнительница хита «Попа, как у Ким» гордится своим телом и обожает провокационные фотосессии. Для Насти ничего не стоит оголиться перед камерой, шокируя общественность.

В этот раз звезда позировала в одежде, но снимок получился не менее горячим. Настя похвасталась пляжным образом. Она надела черное бикини и длинное платье в тон. Артистка намеренно распахнула наряд, слегка обнажив одно плечо, и приподняла подол, демонстрируя загорелые бедра.

@kamenskux

Жена Потапа собрала волосы в небрежный пучок и отказалась от макияжа. Звезда отклонила голову назад, держа в руке темные очки. « Total black-наряды всегда в моде. Согласны?» — обратилась Каменских к поклонникам.

Фанаты засыпали певицу комплиментами и словами восхищения.

«Как можно быть такой красивой, обожаем вас», «Шикарная», «Настя, ты прекрасна», «Красотка, как и всегда!», «Просто бомба!», «Фигура мечты!», «Всё отдам за такое тело!»

— написали фолловеры Насти.