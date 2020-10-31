Элджей задолжал миллион рублей

Рэпер Элджей и его супруга Настя Ивлеева после проведенного в самоизоляции лета устроили роскошный отпуск на берегу океана. Стоимость аренды виллы составила около 760 тысяч рублей в сутки, возлюбленные насладились пребыванием на ней. Однако теперь Элджею придётся потратиться и на судебные разбирательства. Telegram-канал «Звездач» сообщил, что музыкант должен судебным приставам миллион рублей.

Исполнительное производство на ИП Узенюк Алексей Константинович (настоящее имя Элджея) завели в июле этого года. Рэпер должен выплатить два штрафа в размере 500 тысяч рублей. Ранее отец исполнителя поделился, что хотел вести вместе с сыном семейный бизнес по торговле мебелью. Однако дело не стало приоритетным для Элджея и он его забросил.

"А я тут причем? У сына и спрашивайте! А вообще у Леши есть менеджемент, там вы и должны узнавать обо всем",

— сообщил «Звездачу» отец певца Константин Семенович. Элджей перестал выплачивать налоги и, кажется, решил забыть о взысканиях. Однако судебные приставы уже начали разыскивать музыканта.