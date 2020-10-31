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Беременность

Софию Ротару обокрали в Ялте 

WomanHit.ru 2 часа назад
Дом Софии Ротару в Ялте обокрали
Фото: WomanHit.ru
Появилась информация, что совершено ограбление дома в Ялте, который София Ротару построила в тихом месте, чтобы из окон открывался вид на море и рядом не было толп отдыхающих.
Однако сейчас вилла стоит закрытая, сама звезда туда не приезжает. Журналисты издания Sobesednik.ru провели независимое расследование и узнали, что дачу Ротару ограбили.

«Говорят, что на шесть «лямов» у нее там всего повыносили. Оперативники ходили по поселку, спрашивали, кто что видел. Мутная история произошла. Скорее всего, по наводке работали, когда она была на концерте».

Местный владелец автомастерской поделился своими впечатлениями от встречи с Ротару:

«Она никогда не была на понтах. Во время празднования дней рождения выходила на улицу к соседям, и они ее поздравляли. Никогда она от нас морду не воротила, всегда здоровалась».

В настоящее время, как стало известно соседям, дом выставлен на продажу. Да и ситуация вокруг дачи изменилась — вокруг все застроено многоэтажками, вид на море закрыт.

«Когда высотки появились, Ротару начала судиться со строительной фирмой, потому что эти дома испортили ей обзор. Но фирма оказалась солидной, Ротару ничего не выиграла»,

— сообщил источник.
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