Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, после которых вы не уснете
Фильмы, после которых вы не уснете До самого утра ⟶
Беременность

Ротару обокрали в Ялте 

Мира Маркина 2 часа назад
«На шесть „лямов“ у нее повыносили»
Фото: @sofiarotaru.official
Дом Софии Ротару в Ялте обокрали. Об этом сообщил ее сосед Александр в разговоре с "Собеседником".
По словам источника, несмотря на свою популярность, певица никогда не смотрела на соседей свысока:

"Но она никогда не была на понтах. Во время празднования дней рождений выходила на улицу к соседям, и они ее поздравляли. Никогда она от нас морду не воротила, всегда здоровалась".

Особняк Ротару площадью 400 квадратных метров проектировал ее сын Руслан. Роскошный дом привлекал внимание, поэтому, как сообщил Александр, несколько лет назад его обокрали:

"Это было года 2-3 назад, когда она уже перестала тут появляться. Говорят, что на шесть «лямов» у нее там всего повыносили. Оперативники ходили по поселку, спрашивали, кто что видел. Мутная история произошла… Сейчас в доме Ротару появляется только обслуга. Я знаю женщину, которая там работает. Она и садовник, и поддерживает чистоту в доме. Иногда вижу водителя Ротару. И все".

Мужчина также признался, что, по слухам, певица выставила дом на продажу. Однако точной информации относительно этого у соседей нет.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что эксперт рассказал о пластических операциях Ротару и Пугачевой.
Видео дня. Что будет, если каждый день есть чеснок
Женский форум 3
Звёзды , София Ротару
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Почему может навсегда измениться цвет глаз
10:03
Почему может навсегда измениться цвет глаз
Здоровье
Как научиться вставать рано, если вы «сова»
05:51
Как научиться вставать рано, если вы «сова»
Здоровье
Фанаты заговорили о новом романе Бузовой
02:57
Фанаты заговорили о новом романе Бузовой
Звёзды Любовь
Самые необычные близнецы планеты
11:02
Самые необычные близнецы планеты
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение