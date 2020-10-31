«На шесть „лямов“ у нее повыносили»

По словам источника, несмотря на свою популярность, певица никогда не смотрела на соседей свысока:

"Но она никогда не была на понтах. Во время празднования дней рождений выходила на улицу к соседям, и они ее поздравляли. Никогда она от нас морду не воротила, всегда здоровалась".

Особняк Ротару площадью 400 квадратных метров проектировал ее сын Руслан. Роскошный дом привлекал внимание, поэтому, как сообщил Александр, несколько лет назад его обокрали:

"Это было года 2-3 назад, когда она уже перестала тут появляться. Говорят, что на шесть «лямов» у нее там всего повыносили. Оперативники ходили по поселку, спрашивали, кто что видел. Мутная история произошла… Сейчас в доме Ротару появляется только обслуга. Я знаю женщину, которая там работает. Она и садовник, и поддерживает чистоту в доме. Иногда вижу водителя Ротару. И все".

Мужчина также признался, что, по слухам, певица выставила дом на продажу. Однако точной информации относительно этого у соседей нет.