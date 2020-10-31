Бузова в мини упала на льду

«Мне очень понравилось, что вы улыбались, несмотря ни на что. У меня такое чувство, что сегодня впервые вы вышли на лед не с чувством, что нужно доказать кому-то, а с чувством, что нужно получить удовольствие. И ваш улыбка даже после падения, когда мы ждали слезы, а Оля опять улыбается. Мы присмотрелись, классно же. Вас любят, за вас переживают, вас поддерживают. Вы уже упали, бояться нечего»,