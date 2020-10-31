«Она просто в ауте»: Карпович похудела до 46 кг

Мирослава Карпович похудела до 46 килограммов. Актрису критикуют за роман с Павлом Прилучного и клеймят разлучницей.
Несмотря на то, что слухи об отношениях актеров ходят уже давно, звезда "Папиных дочек" не рискует публично высказываться о своем романе. Однако тем самым Карпович лишь провоцирует хэйтеров. В ответ на критику Мирослава сама признала себя "разлучницей года". Как оказалось, актриса с трудом переносит общественное давление, что подтвердили ее друзья:
"Она похудела до 46 килограммов. С ее ростом это очень критично, но Мира много волнуется. Она хоть и не показывает, что ее очень тревожит ситуация с Прилучным и обвинения во всех грехах, но на самом деле она просто в ауте. У вас было такое, чтобы вся страна считала вас изменщиками и тварями? А у нее было",
— прокомментировал порталу Pocake.tv анонимный источник, близкий к Карпович.
О ее романе с Прилучным стало известно летом 2020 года. В СМИ также распространилась информация о том, что пара живет в доме, где раньше Павел проживал с бывшей супругой Агатой Муцениеце и детьми.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Прилучный бросил Карпович ради новой пассии.