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Беременность

«Не представляю себя старой»: Фриске предчувствовала неладное 

penzainform.ru и ещё 2 2 часа назад
Фриске предчувствовала неладное
Фото: Экспресс газета
Прошло ровно пять лет после смерти Жанны Фриске. Вернувшееся в этом году на телеэкраны шоу "Ледниковый период" заставило общественность вспомнить, как певица стала настоящей звездой этого проекта.
Жанна Фриске принимала участие в шоу "Ледниковый период" в 2008 году. Певица выступала вместе с фигуристом Виталием Новиковым. После каждого выступления под большим впечатлением были не только поклонники, но и члены жюри.
Но изнурительные тренировки привели к неприятности. Виталий не смог удержать Жанну, она упала на лед. Позже выяснилось, что у певицы сломано ребро. Но травма не остановила ее. Артистка продолжила выступать в шоу. Правда, ей приходилось принимать обезболивающие препараты.
Во время проекта Новиков и Фриске сблизились. Они даже планировали свадьбу. Но за несколько дней до Нового года пара поссорилась. Певица хотела, чтобы избранник остался на праздники дома, но он улетел в США по делам.
Так у артистки появился другой партнер в "Ледниковом периоде" — Максим Маринин. Расставание Фриске и Новикова одобрила родная сестра певицы Наталья. Она всегда считала, что Виталий не подходил Жанне.
Оказавшись в финале шоу, Фриске была счастлива. Казалось, ее ждала еще полная успехов жизнь, но сама певица, вероятно, предчувствовала неладное. "Я не очень представляю себя старой", — признавалась она в одном из интервью.
Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июля 2015 года из-за опухоли головного мозга. О болезни певица узнала во время беременности.
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