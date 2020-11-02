Несколько лет назад брак молодой Натальи Краско с актером Иваном Краско наделал много шума. Причиной обсуждений стала 60-летняя разница в возрасте супругов. В браке они прожили три года и уже столько же прошло с момента развода.

Наталье исполнилось 30 лет 2 ноября. В этот день она рассказала «СтарХиту», что развод пошел ей на пользу. Она пишет картины на заказ, работает над созданием книг и путешествует. Успела пожить в Израиле и Латвии, посетила и другие страны. При этом у нее есть дом в Крыму. К слову, Наталья решила оставить фамилию мужа. Говорит, что ему это льстит.

С бывшим супругом молодая женщина осталась в хороших отношениях. Недавно стало известно, что актер заболел коронавирусом. Наталья созванивалась с ним, разговаривала и поддерживала.