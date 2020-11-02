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Беременность

Развод пошел на пользу: экс-супруга Краско рассказала о своей жизни 

Teleprogramma.pro и ещё 3 3 часа назад
Несколько лет назад брак молодой Натальи Краско с актером Иваном Красконаделал много шума. Причиной обсуждений стала 60-летняя разница в возрасте супругов. В браке они прожили три года и уже столько же прошло с момента развода.
Наталье исполнилось 30 лет 2 ноября. В этот день она рассказала «СтарХиту», что развод пошел ей на пользу. Она пишет картины на заказ, работает над созданием книг и путешествует. Успела пожить в Израиле и Латвии, посетила и другие страны. При этом у нее есть дом в Крыму. К слову, Наталья решила оставить фамилию мужа. Говорит, что ему это льстит.
С бывшим супругом молодая женщина осталась в хороших отношениях. Недавно стало известно, что актер заболел коронавирусом. Наталья созванивалась с ним, разговаривала и поддерживала.
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Звёзды , Видео , Наталья Краско , StarHit
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