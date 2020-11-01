Седокова рассказала, сколько зарабатывает в месяц 

37-летняя певица откровенно ответила на вопросы подписчиков.
Феминизм и женская эмансипация — во всей красе! Вслед за Настасьей Самбурской и Анна Седокова высказала свою точку зрения относительно финансово неравных отношений, в которых мужчина зарабатывает меньше женщины. Благо, в отличие от коллеги по цеху экс-«Виа Гра» выразилась мягче.
Певица опубликовала вопросник в своих Instagram stories, обещав честно ответить на интересующие фолловеров ворпросы. Один из поклонников спросил: «Что делать парню с зп 50тр, если любит такую как ты? Стоит подкатить?» (прим. WMJ.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранены).
Артистка дала исчерпывающий ответ смелому ухажеру:
«А вы уверенны, что всм нужна женщина, которая зарабатывает 5000000? Я думаю, вам будет слегка некомфортно», — заявила замужняя Седокова.
Напомним, резкие высказывания Самбурской о пожарных и их небольшой зарплате подверглись критике не только со стороны фолловеров, но и коллег по цеху, а затем и — самих представителей профессии.
Отметим также, что в сентябре Анна Седокова тайно вышла замуж за своего возлюбленного, бескетболиста Яниса Тимму, который младше ее на 10 лет. Спосртсмен был женат один раз, а его его теперь уже экс-супруга считает Седокову разлучницей и открыто об этом говорит. У самой артистки за плечами два официальных брака и несколько романов. Первым мужем был футболист Валентин Белькевич. Он является отцом ее 15-летней дочери Алины. Через два года брака пара распалась.