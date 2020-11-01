Седокова рассказала, сколько зарабатывает в месяц 

37-летняя певица откровенно ответила на вопросы подписчиков.

Феминизм и женская эмансипация — во всей красе! Вслед за Настасьей Самбурской Анна Седокова высказала свою точку зрения относительно финансово неравных отношений, в которых мужчина зарабатывает меньше женщины. Благо, в отличие от коллеги по цеху экс-«Виа Гра» выразилась мягче.

Певица опубликовала вопросник в своих Instagram stories, обещав честно ответить на интересующие фолловеров ворпросы. Один из поклонников спросил: «Что делать парню с зп 50тр, если любит такую как ты? Стоит подкатить?» (прим. WMJ.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранены).

Артистка дала исчерпывающий ответ смелому ухажеру:

«А вы уверенны, что всм нужна женщина, которая зарабатывает 5000000? Я думаю, вам будет слегка некомфортно», — заявила замужняя Седокова.

Напомним, резкие высказывания Самбурской о пожарных и их небольшой зарплате подверглись критике не только со стороны фолловеров, но и коллег по цеху, а затем и — самих представителей профессии.