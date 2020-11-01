Седокова раскрыла свои доходы за месяц 

Певица Анна Седокова рассказала, сколько зарабатывает в месяц. Об этом стало известно, когда звезда отвечала на вопросы в Instagram.

Она поделилась в историях вопросом мужчины. Он поинтересовался, как "подкатить" к такой девушке, как она, если он зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц.

Певица дала мужчине понять, что у него нет шансов и раскрыла свой заработок.