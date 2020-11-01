Ещё
Далее:
Читайте также:
Не верь, не бойся, не проси
Не верь, не бойся, не проси Криминал в кино ⟶
Беременность

Седокова раскрыла свои доходы за месяц 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Седокова раскрыла свои доходы за месяц
Фото: @annasedokova
Певица Анна Седокова рассказала, сколько зарабатывает в месяц. Об этом стало известно, когда звезда отвечала на вопросы в Instagram.
Она поделилась в историях вопросом мужчины. Он поинтересовался, как "подкатить" к такой девушке, как она, если он зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц.
Певица дала мужчине понять, что у него нет шансов и раскрыла свой заработок.

«А вы уверенны, что всм нужна женщина, которая зарабатывает 5000000? Я думаю, вам будет слегка некомфортно», — написала она.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Самбурская попросила у Кудрявцевой 30 тысяч.
Видео дня. Что будет, если каждый день есть чеснок
Звёзды , Анна Седокова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Почему может навсегда измениться цвет глаз
10:03
Почему может навсегда измениться цвет глаз
Здоровье
Как научиться вставать рано, если вы «сова»
05:51
Как научиться вставать рано, если вы «сова»
Здоровье
Фанаты заговорили о новом романе Бузовой
02:57
Фанаты заговорили о новом романе Бузовой
Звёзды Любовь
Самые необычные близнецы планеты
11:02
Самые необычные близнецы планеты
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение