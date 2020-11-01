Седокова раскрыла свои доходы за месяц 

Певица Анна Седокова рассказала, сколько зарабатывает в месяц. Об этом стало известно, когда звезда отвечала на вопросы в Instagram.
Она поделилась в историях вопросом мужчины. Он поинтересовался, как "подкатить" к такой девушке, как она, если он зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц.
Певица дала мужчине понять, что у него нет шансов и раскрыла свой заработок.
«А вы уверенны, что всм нужна женщина, которая зарабатывает 5000000? Я думаю, вам будет слегка некомфортно», — написала она.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Самбурская попросила у Кудрявцевой 30 тысяч.