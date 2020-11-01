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Страшные, сексуальные и смешные: лучшие образы звезд на Хеллоуин 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
Мы любим Хеллоуин не только за то, что это отличный повод увидеть себя в новом образе и попробовать самые яркие и смелые тренды в макияже, маникюре и одежде, но и, конечно, за праздничные наряды звезд. Этот год не стал исключением. Хоть многие знаменитости, как, например, певица Ариана Гранде, призывали не праздновать в этом году Хеллоуин из-за риска распространения коронавируса, многих это особо не остановило. Впрочем, если не нарушать правил социальной дистанции, можно с радостью отметить этот интересный праздник.
Многие звезды продемонстрировали сразу несколько образов на Хеллоуин своим фанатам. Например, Кайли Дженнер поделилась у себя в ТикТоке видео, на котором ее друзья предстали в образе рейнджеров — за сутки видео собрали более восьми миллионов просмотров. Кроме того, Кайли показала и другой образ — на один вечер она стала настоящей коброй. Специально для девушки праздничный наряд создал креативный директор Mugler Кейси Кадволлладер.
Змеиную тему подхватила и исполнительница Карди Би. Она появилась в сексуальном образе Медузы Горгоны со змеями вместо волос и со змеиным хвостом, который выглядел точь-в точь как настоящий.
Кендалл Дженнер в этом году снова показала сногсшибающий образ на Хеллоуин. В этот раз она предстала в образе главной героини фильма «Не называй меня малышкой» 1996 года. Она поделилась фотографией в образе Памелы Андерсон на мотоцикле, с флажком vote («голосуй») вместо пистолета.
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Звёзды , Фото , Кендалл Дженнер , Памела Андерсон
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