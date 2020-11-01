Мы любим Хеллоуин не только за то, что это отличный повод увидеть себя в новом образе и попробовать самые яркие и смелые тренды в макияже, маникюре и одежде, но и, конечно, за праздничные наряды звезд. Этот год не стал исключением. Хоть многие знаменитости, как, например, певица Ариана Гранде, призывали не праздновать в этом году Хеллоуин из-за риска распространения коронавируса, многих это особо не остановило. Впрочем, если не нарушать правил социальной дистанции, можно с радостью отметить этот интересный праздник.

Многие звезды продемонстрировали сразу несколько образов на Хеллоуин своим фанатам. Например, Кайли Дженнер поделилась у себя в ТикТоке видео, на котором ее друзья предстали в образе рейнджеров — за сутки видео собрали более восьми миллионов просмотров. Кроме того, Кайли показала и другой образ — на один вечер она стала настоящей коброй. Специально для девушки праздничный наряд создал креативный директор Mugler Кейси Кадволлладер.

Змеиную тему подхватила и исполнительница Карди Би. Она появилась в сексуальном образе Медузы Горгоны со змеями вместо волос и со змеиным хвостом, который выглядел точь-в точь как настоящий.