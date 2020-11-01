«Я люблю выпить»: звезда «Чик» о своей слабости

28-летняя актриса Варвара Шмыкова прославилась благодаря роли в сериале «Чики» . Девушка буквально нарасхват — ей восхищаются за то, что она не такая как все, не стесняется своей неидеальности и в принципе являет собой некий современный символ бодипозитива на отечественном звездном Олимпе.

Шмыкова стала героиней шоу «Осторожно, Собчак!». Девушка рассказала, что выросла в многодетной семье с пятью братьями и сестрами в непростом северном Тушино. Мама Варвары очень строго воспитывала дочку, и в детстве будущую звезду даже наказывали ремнем и ставили на горох.

Помимо детских воспоминаний, Шмыкова рассказала, чем живет в настоящем. И призналась, что злоупотребляет алкоголем. Из-за этого она даже обратилась к психоаналитику.

«Мы говорили про то, что я очень люблю выпить, — рассказала о последней сессии со специалистом Шмыкова. И добавила: «Мы решили, что пока не надо продолжать веселиться».

На вопрос, что именно нравится Шмыковой в алкоголе, чем он ее так прельщает, Варвара задумалась: «Мне всегда казалось это весело. Я люблю напиться и орать, танцевать, бегать, лежать».

При этом девушка подчеркнула: «Я умею сказать себе „стоп“. Но сначала надо куда-то окунуться, чтобы уже невмочь, чтобы прям гной из глаз, и потом уже все».