Михалков вмешался в конфликт вокруг квартир Баталова 

Актер Борис Токарев в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что никакого суда вокруг похищенных денег и переписанных квартир актера Алексея Баталова не будет. Как известно, актриса Наталья Дрожжина и юрист Михаил Цивин подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Борис Токарев. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«Смею вас уверить, что суда не будет. Им сейчас Никита Сергеевич Михалков, спасибо ему огромное за это, предоставил нотариуса. Они сейчас подписывают мирное соглашение. Наташа Дрожжина отдает всю недвижимость Маше. Имущество будет освобождено от ареста и передано дочери Алексея Баталова».

В то же время адвокат семьи Баталовых Сергей Морозов заявил, что дело все-таки кончится судом.

«Сейчас заведено уголовное дело. Они не подозреваемые. Они обвиняемые. Им может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Суд в качестве смягчающих обстоятельств может учесть их возраст», — сказал он. больше по теме

Напомним, что вдова Алексея Баталова и его дочь обвинили 72-летнюю актрису Наталью Дрожжину и юриста Михаила Цивина в краже у них примерно сорока миллионов рублей. По их мнению, Дрожжина и Цивин обманным путем переписали имущество Баталова на себя, а также похитили у них крупную сумму денег.