Лорак заподозрили в тайной помолвке

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Вечером в воскресенье Ани Лорак опубликовала на своей странице фото с пожеланием доброго вечера своим поклонникам. Подписчики сразу обратили внимание на важную деталь: безымянный палец певицы украшен новым массивным бриллиантовым кольцом.

Судя по счастливому выражению эстрадной звезды, в ее жизни произошло счастливое событие. «Это кольцо обручальное?»; «Теперь наш вечер точно будет добрым»; «Надеемся, это от Егора?»; «Ждем фото в свадебном платье», — сразу отреагировали фанаты.

Однако добиться от своего кумира комментариев на главную тему подписчикам так и не удалось.

Напомним, что 42-летняя Ани Лорак в настоящее время свободна. С отцом своей дочери, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу певица официально развелась аккурат к новому году — 31 декабря 2019 года суд поставил точку в этой истории любви и измен.

Напомним, что причиной развода Ани Лорак стало то, что певица уличила супруга в неверности. Развод Лорак переживала тяжело и даже записала песню про измену.

«Мне казалось, что я не выживу. Мы прожили вместе очень много, 14 лет. Это целая жизнь»,

— вспоминала она в одном из интервью.