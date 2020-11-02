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Беременность

Поклонники заподозрили Лорак в тайной помолвке 

WomanHit.ru и ещё 2 3 часа назад
Лорак заподозрили в тайной помолвке
Фото: globallookpress.com
Вечером в воскресенье Ани Лорак опубликовала на своей странице фото с пожеланием доброго вечера своим поклонникам. Подписчики сразу обратили внимание на важную деталь: безымянный палец певицы украшен новым массивным бриллиантовым кольцом.
Судя по счастливому выражению эстрадной звезды, в ее жизни произошло счастливое событие. «Это кольцо обручальное?»; «Теперь наш вечер точно будет добрым»; «Надеемся, это от Егора?»; «Ждем фото в свадебном платье», — сразу отреагировали фанаты.
Однако добиться от своего кумира комментариев на главную тему подписчикам так и не удалось.
Напомним, что 42-летняя Ани Лорак в настоящее время свободна. С отцом своей дочери, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу певица официально развелась аккурат к новому году — 31 декабря 2019 года суд поставил точку в этой истории любви и измен.
Напомним, что причиной развода Ани Лорак стало то, что певица уличила супруга в неверности. Развод Лорак переживала тяжело и даже записала песню про измену.

«Мне казалось, что я не выживу. Мы прожили вместе очень много, 14 лет. Это целая жизнь»,

— вспоминала она в одном из интервью.
Позже СМИ сообщили, что у Лорак роман с саунд-продюсером Егором Глебом. После публикации с колечком на пальце есть надежда, что певица вновь обрела личное счастье и скоро выйдет замуж за любимого человека. Напомним, что некоторое время в СМИ обсуждался роман Ани Лорак с Сергеем Лазаревым. Впоследствии певица уточнила, что это не роман, а творческая дружба.
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