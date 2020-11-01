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Беременность

Андрей Губин перестал выходить на связь 

Стелла Шмель 1 час назад
Губин перестал выходить на связь
Фото: Кадр из видео
Певец Андрей Губин перестал выходить на связь. Об этом заявил его продюсер Тарас Ващишин. Его слова приводит Пятый канал.
Как сообщил Ващишин, с певцом никто не общался уже более месяца — Губину просто невозможно дозвониться.

"У него просто были такие моменты, что он не выходил долго на связь, поэтому панику никто особо не бил, но сейчас что-то долговато его нет… Ну, переживаем все, что делать, пока так",

— прокомментировал ситуацию продюсер.
Родственники певца пока не собираются подавать заявление о пропаже.
Андрей Губин уже давно ведет затворнический образ жизни, а на публике, согласно сообщениям СМИ, появлялся в последний раз в июле этого года.
Напомним, у певца диагностировали левостороннюю прозопалгию лица. Из-за этого недуга Губин страдает лицевыми болями и был вынужден завершить музыкальную карьеру. Артист редко дает интервью ведет уединенный образ жизни.
Ранее "Рамблер" писал, что Карпович похудела до критической отметки из-за скандала.
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