Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Беременность

«567 штрафов»: что стало с мажором-сыном певицы Жасмин 

Диана Товсепова 49 минут назад
Почему мажора-сына Жасмин не выпускают из РФ
Фото: @jasmin
Немногие знают, что у популярной в двухтысячных годах певицы Жасмин есть взрослый сын от первого брака с ресторатором Вячеславом Семендуевым.
Как выяснил "Рамблер", парня зовут Михаил Семендуев, и ему уже 23 года. Известно, что учился он в МГИМО на факультете международной экономики, однако Михаила вряд ли можно назвать образцовым юношей.
@jasmin
Оказалось, парень ездит на роскошных «мерседесах» AMG и постоянно нарушает правила. Гонщик "донарушался" до 567 штрафов, которые не спешит оплачивать.
Причем штрафов уже накопилось на 700 тысяч рублей, поэтому приставы, не дождавшись оплаты, подали на Михаила в суд. Такой наглости удивились даже в суде и запретили 23-летнему сыну звезды покидать Россию и вообще садиться за руль, до того как он оплатит свои "шалости".
Видео дня. Как победить повышенную потливость рук и ног
Звёзды , Михаил Семендуев , МГИМО
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Андрея Губина не могут найти уже 2 месяца
03:13
Андрея Губина не могут найти уже 2 месяца
Звёзды
Российская поп-звезда 90-х впала в кому
03:07
Российская поп-звезда 90-х впала в кому
Звёзды Здоровье
Почему Ветлицкой не удалось вернуться с триумфом
02:30
Почему Ветлицкой не удалось вернуться с триумфом
Звёзды
Как не посадить зрение, сидя за монитором
07:48
Как не посадить зрение, сидя за монитором
Здоровье
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение