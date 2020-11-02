Почему мажора-сына Жасмин не выпускают из РФ

Немногие знают, что у популярной в двухтысячных годах певицы Жасмин есть взрослый сын от первого брака с ресторатором Вячеславом Семендуевым.

Как выяснил "Рамблер", парня зовут Михаил Семендуев , и ему уже 23 года. Известно, что учился он в МГИМО на факультете международной экономики, однако Михаила вряд ли можно назвать образцовым юношей.

@jasmin

Оказалось, парень ездит на роскошных «мерседесах» AMG и постоянно нарушает правила. Гонщик "донарушался" до 567 штрафов, которые не спешит оплачивать.

Причем штрафов уже накопилось на 700 тысяч рублей, поэтому приставы, не дождавшись оплаты, подали на Михаила в суд. Такой наглости удивились даже в суде и запретили 23-летнему сыну звезды покидать Россию и вообще садиться за руль, до того как он оплатит свои "шалости".