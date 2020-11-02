Украинская и российская исполнительница Наташа Королева опубликовала серию снимков, которые поклонники сочли откровенными. По их мнению, певица переборщила с косметикой и использованием фоторедактора.

Скандал с Тарзаном постепенно сходит на "нет", несмотря на попытки одной из "любовниц" доказать многолетнюю романтическую связь с супругом Королевой. Последняя уже не комментирует слухи и новые подробности нашумевшей истории с изменами мужа, однако недавно опубликовала пост, где обратилась к россиянкам.

@koroleva__star

Например, знаменитость призвала женщин не терять себя в этом "нестабильном, неопределенном, сложном и неоднозначном мире".

— "мы все в сетях. Кто-то в одних, кто-то в других. Но… важно всегда оставаться женщиной! Настоящей, проявлять свои эмоции — смеяться, плакать, кусать пальцы от отчаяния; не бояться быть без грима, понимая, что ты — это ТЫ" (здесь и далее авторский стиль сохранен — прим.ред.), — написала певица в Instagram.

К своим размышлениям она приложила фото, которое ранее уже появлялось в сторис. на нем звезда сидит в черном боди с глубоким декольте, кожаной куртке и высоких сапогах, визуально делающих ноги певицы длиннее. Сама Королева с нюдовым макияжем смотрит прямо на своих зрителей.

@koroleva__star

Однако, по мнению интернет-публики, фотография в "сексуальном" образе получилась "перефотошопленной".