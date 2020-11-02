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Беременность

«Неужели все так плохо»: Королеву пристыдили за фотошоп 

Vse42.ru 56 минут назад
Украинская и российская исполнительница Наташа Королева опубликовала серию снимков, которые поклонники сочли откровенными. По их мнению, певица переборщила с косметикой и использованием фоторедактора.
Скандал с Тарзаном постепенно сходит на "нет", несмотря на попытки одной из "любовниц" доказать многолетнюю романтическую связь с супругом Королевой. Последняя уже не комментирует слухи и новые подробности нашумевшей истории с изменами мужа, однако недавно опубликовала пост, где обратилась к россиянкам.
@koroleva__star
Например, знаменитость призвала женщин не терять себя в этом "нестабильном, неопределенном, сложном и неоднозначном мире".

— "мы все в сетях. Кто-то в одних, кто-то в других. Но… важно всегда оставаться женщиной! Настоящей, проявлять свои эмоции — смеяться, плакать, кусать пальцы от отчаяния; не бояться быть без грима, понимая, что ты — это ТЫ" (здесь и далее авторский стиль сохранен — прим.ред.), — написала певица в Instagram.

К своим размышлениям она приложила фото, которое ранее уже появлялось в сторис. на нем звезда сидит в черном боди с глубоким декольте, кожаной куртке и высоких сапогах, визуально делающих ноги певицы длиннее. Сама Королева с нюдовым макияжем смотрит прямо на своих зрителей.
@koroleva__star
Однако, по мнению интернет-публики, фотография в "сексуальном" образе получилась "перефотошопленной".

— "Столько макияжа, просто тонна ретуши, океан Фотошопа… неужели все так плохо", "Да фотошоп делает чудеса", "крутая..а кто ерунду пишут…это завистники…", "Как хочется натуральных фоток… без позерства…", "Как жить дальше только умничать и выставлять отфотошопенные фотографии", — написали поклонники под публикацией.

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Звёзды , Видео , Наташа Королева
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