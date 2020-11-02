Выяснилось, что Фриске предчувствовала свою смерть

В этом году на телеэкраны возвращается "Ледниковый период", которое заставило зрителей вспонить об одной из самых ярких его героинь — Жанне Фриске

Певица принимала участие в шоу "Ледниковый период" в далеком 2008 году и выступала в паре с фигуристом Виталием Новиковым . Девушка так сильно старалась, что выступления поражали и зрителей, и судей.

В какой-то момент изнурительные тренировки привели к тому, что Новиков не удержал Жанну, и она сломала ребро, но продолжила выступать на обезболивающих. Все это сблизило молодых людей, в какой-то момент они даже начали планировать свадьбу.

Однако за несколько дней до Нового года пара поссорилась. Певица хотела, чтобы избранник остался на праздники дома, но он улетел в США по делам. Так у артистки появился другой партнер в "Ледниковом периоде" — Максим Маринин

Фриске вышла финал шоу, со стороны казалось, что ее ждет прекрасная и успешнаая жизнь, но сама певица, вероятно, предчувствовала неладное. "Я не очень представляю себя старой", — признавалась она в одном из интервью.

В 2015 году Жанна Фриске скончалась из-за опухоли головного мозга.