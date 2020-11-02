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Беременность

Стало известно, что Фриске предчувствовала свою болезнь 

Анастасия Иванова 1 час назад
Выяснилось, что Фриске предчувствовала свою смерть
Фото: @friskefan
В этом году на телеэкраны возвращается "Ледниковый период", которое заставило зрителей вспонить об одной из самых ярких его героинь — Жанне Фриске.
Певица принимала участие в шоу "Ледниковый период" в далеком 2008 году и выступала в паре с фигуристом Виталием Новиковым. Девушка так сильно старалась, что выступления поражали и зрителей, и судей.
В какой-то момент изнурительные тренировки привели к тому, что Новиков не удержал Жанну, и она сломала ребро, но продолжила выступать на обезболивающих. Все это сблизило молодых людей, в какой-то момент они даже начали планировать свадьбу.
Однако за несколько дней до Нового года пара поссорилась. Певица хотела, чтобы избранник остался на праздники дома, но он улетел в США по делам. Так у артистки появился другой партнер в "Ледниковом периоде" — Максим Маринин.
Фриске вышла финал шоу, со стороны казалось, что ее ждет прекрасная и успешнаая жизнь, но сама певица, вероятно, предчувствовала неладное. "Я не очень представляю себя старой", — признавалась она в одном из интервью.
В 2015 году Жанна Фриске скончалась из-за опухоли головного мозга.
Ранее "Рамблер" сообщал, откуда берутся опухоли головы и шеи.
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Звёзды , Виталий Новиков , Максим Маринин , Жанна Фриске
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