"На зоне нельзя побыть одной"

Ольга Коняхина Как отметила Коняхина, с Ротару она не общается.

Напомним, что Коняхина договаривалась с организаторами концертов о проведении выступлений звезды шоу-бизнеса и брала за них предоплату. Как установили следователи, Коняхина обманным путем получила почти семь миллионов рублей.