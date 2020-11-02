«Я была уверена, что выйду из колонии и у меня будет работа. Я не стала ни на кого обижаться после той истории. Мне сейчас никто ничего не должен. Надо заново начинать жить. Я жила после тюрьмы на съемных квартирах. У меня был мужчина, но после моего освобождения он просто ушел. Я ждала, что у меня начнется насыщенная жизнь, но ее не случилось».
«Я не хочу к ней приближаться. Мне в колонии говорили: «Ну, тебе Ротару посылочки присылает?» Они это говорили на полном серьезе. Скажу, что на зоне нельзя побыть одной и невозможно купить себе то, что хочешь. Там предают сильно. У меня только одна подруга там появилась. Больше друзей я не нажила», — заметила Коняхина. больше по теме